Federico Pisani: il giovane eterno numero 14 dell’Atalanta tradito da un destino infame

Il ricordo di Federico Pisani: giovane promessa dell’Atalanta scomparsa il 12 febbraio 1997 in un incidente stradale

Oggi, 12 febbraio, per il popolo dell’Atalanta è una giornata particolare. Il ricordo della scomparsa di Federico Pisani: il giovane attaccante nerazzurro e per sempre eterno numero 14, strappato via in un incidente stradale insieme alla fidanzata Alessandra Midali.

Nel 1997, a 22 anni, Chicco era quel giocatore in grado di essere devastante a partita in corso con la sua velocità e il dribbling istintivo: le caratteristiche che contraddistingue un predestinato. Pisani arriva dal Margine Coperta (società satellite che dalla Toscana invia all’Atalanta molti giovani) nel 1989.

Alla Casa del Giovane (struttura dove i giovani fuori Bergamo alloggiano) cresce come uomo e calciatore, diventando una delle colonne della Banda Prandelli: la miglior squadra giovanile che l’Atalanta abbia mai avuto ai tempi. Nel 1992-1993 vince tutto: Scudetto Primavera, Torneo di Viareggio e finale di Coppa Italia, segnando la bellezza di 42 goal in 42 partite. Ha meno di 18 anni quando esordisce in A, e contro la Fiorentina segna il suo primo goal in Serie A (con Lippi allenatore).

Per lui sembra l’alba di un futuro stellare tutto da scrivere, ma il destino purtroppo ha deciso diversamente: il 12 febbraio 1997, la sua vita (insieme a quello della fidanzata Alessandra Midali), va in frantumi contro un pilone di uno svincolo autostradale. La Curva Nord, la domenica successiva, lo saluta con uno striscione ancora impresso nella memoria di chi era presente allo stadio quel giorno: “Il cielo sembrerà più piccolo con te che dribbli e corri tra le stelle…Ciao Chicco…Ciao Ale“.

Una partita che l’Atalanta porterà a casa battendo il Vicenza per 3-1: da rimarcare l’esultanza di Foglio che andò sotto la stessa a Curva a baciare la maglia di Federico. Quella maglia, la numero 14, diventata eterna.