Feyenoord-Ajax, il De Klassikier è in diretta esclusiva su Mola

Il De Kuip di Rotterdam si prepara ad ospitare il De Klassikier tra Feyenoord e Ajax: il big match di Eredivisie è in esclusiva su Mola

Il De Klassikier tra Feyenoord e Ajax infiamma l’Eredivisie: il big match della 17ª giornata è in esclusiva su Mola (QUI il link per la registrazione gratuita). Il pre gara andrà in onda su Mola dalle 14, e il fischio d’inizio è fissato alle 14:30. La telecronaca della partita sarà di Enrico Zambruno e Paolo Rossi.

L’anno scorso, i due incontri tra Rotterdammers e lancieri ebbero come esito una doppia vittoria dell’Ajax. La squadra allora pilotata da Ten Hag si impose per 0-2 al De Kuip (decisivo l’autogol di Senesi e il rigore di Tadic), e tra le mura amiche vinse con un pirotecnico 3-2. Il gol siglato da Antony a 5′ dal termine mandò in estasi la Johan Cruyff Arena e consegnò all’Ajax 3 punti di vitale importanza per vincere il campionato. Ma quest’anno, la situazione è ribaltata. Se non del tutto, in grandissima parte.

La banda di Arne Slot è prima in classifica, con 37 punti, a +4 sulla seconda. Che sono i Kaaskoppen dell’AZ Alkmaar, i quali precedono l’Ajax di una lunghezza. Perciò, i lancieri distano ben cinque punti dalla vetta. In caso di vittoria, i Feyenoorders piazzerebbero un colpo importantissimo e allungherebbero a +8 sui campioni d’Olanda in carica. I padroni di casa sono lanciatissimi: l’ultima sconfitta in campionato risale al 19 settembre. E avere dalla propria parte un pubblico caloroso come quello del De Kuip giocherà a loro favore.

La squadra di Schreuder, però, non può permettersi di non fare bottino pieno. Perché un +3 manca dal 22 ottobre, e nelle ultime 5 partite in Eredivisie i lancieri non hanno vinto. In più, l’Ajax sarà privo di Rensch, pedina utile nel pacchetto arretrato che ha rimediato un rosso nell’ultima gara contro il Twente. Il momento di crisi è evidente, ma con una vittoria in casa della squadra del momento, il club ajacide darebbe un fortissimo segnale alla concorrenza.

Feyenoord-Ajax, oltre ad essere una partita importantissima in terra olandese, è anche la sfida tra due fuoriclasse dell’Eredivisie: Orkun Kökçü e Dusan Tadic. Il primo, classe 2000 e capitano dei Rotterdammers, ha già segnato 7 gol in campionato. Il centrocampista turco sta trascinando il club del popolo con la sua specialità della casa: il tiro dalla distanza. Il secondo, noto trequartista serbo, ha timbrato il cartellino solo 4 volte quest’anno, ma è già in doppia cifra di assist. Nell’imperdibile match tra Feyenoord e Ajax avremo l’occasione di scoprire se questo sarà l’anno dell’imposizione definitiva del Feyenoord o se i campioni d’Olanda in carica dell’Ajax dimostreranno ancora una volta di essere i più forti di tutti.