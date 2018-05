Fidanzata Karius: ecco chi è Ianthe Rose, la bellissima modella compagna da tempo del portiere del Liverpool, protagonista in negativo della finale di Champions League contro il Real Madrid

E’ stata la notte peggiore della sua vita. Loris Karius (vedi anche: LE PAPERE DI KARIUS) mai avrebbe immaginato di vivere una finale di Champions League così nefasta. Nemmeno nel peggiore dei suoi incubi avrebbe immaginato di far fronte ad una notte così piena di orrori. Prima il regalo incredibile a Karim Benzema in occasione del gol del vantaggio del Real Madrid. Poi la papera sulla conclusione di Gareth Bale, che ha chiuso definitivamente i conti a favore dei blancos quando il Liverpool stava spingendo per raggiungere i tempi supplementari. Il calcio si è stretto attorno a Karius, perché il portiere tedesco è semplicemente un ragazzo del 1993 che ha sbagliato. Commettendo errori molto gravi. Ma alla fine ha semplicemente sbagliato. I tifosi del Liverpool, al termine della partita, lo hanno sostenuto, mentre lui ha pianto a dirotto per la disperazione. Non potrà rigiocare la sfida contro il Real Madrid, ma avrà sicuramente altre chances per diventare grande. E per riprovare, perché no, l’assalto alla Champions League sfumata al cospetto di Zidane e compagnia.

FIDANZATA KARIUS – Intanto, l’estroso Karius, avrà già trovato il modo di consolarsi con la fidanzata, la bellissima modella Ianthe Rose. Prima di Ianthe, Karius ha avuto una storia con Pamela Reif, influencer molto famosa in Germania. In molti sostengono che il portiere del Liverpool sia uno sciupafemmine. Il ragazzo ha 25 anni, ha posato come modello per marchi famosi, ha 19 tatuaggi ed è molto amico di Justin Bieber, cantante molto influente per i teenagers. Ma chi è Ianthe Rose? E’ una giovane, nonché bellissima modella inglese, che vanta oltre 66mila follower su Instagram. Lei e Karius sono stati pizzicati dai paparazzi d’Oltremanica a fare shopping di lusso qualche giorno fa. Prima della finalissima di Champions League. Quella che ha reso il portiere del Liverpool l’uomo più sfortunato del mondo.