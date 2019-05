Karius, un anno dopo va anche peggio: vandalizzata l’auto della fidanzata. Non c’è pace per l’ex portiere del Livepool

Non c’è pace per Loris Karius. A un anno dalla doppia papera in finale di Champions contro il Real Madrid, l’attuale portiere del Besiktas deve ancora fare i conti con la nomea di “perdente” ereditata proprio da quella partita.

Oltre 4 mila chilometri non sono bastati per evadere dal ricordo di quella nefasta serata. Basti pensare che l’automobile della fidanzata, Sophia Thomalla, è stata imbrattata con l’emblematica scritta “Looser“, appunto.