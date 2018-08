Lautaro due di picche: Jaqueline racconta il suo “no” – FOTO

La showgirl argentina Jaqueline Grisolia racconta dell’invito a uscire del neo-attaccante dell’Inter Lautaro Martinez rifiutato (per il momento)

Essere un calciatore famoso, piuttosto ricco e di bell’aspetto, in genere è sinonimo di successo col genere femminile. Non sempre però. Ne sa qualcosa il neo-attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, reduce da un inizio di campionato un po’ più difficile del previsto, ma sicuramente uno dei giocatori più interessanti del nuovo corso nerazzurro. In patria Lautaro – narrano i gossip rosa – pare avesse una cotta per la showgirl Jaqueline Grisolia, biondissima e curvilinea protagonista del famoso programma tv “Combate” (una specie a metà tra “Giochi Senza Frontiere” e “Ciao Darwin” in salsa sudamericana). La Grisolia, novella Wanda Nara (anche la somiglianza fisica, in qualche modo, tutto sommato c’è), ha raccontato proprio in questi giorni del due di picche rifilato a Martinez.

«Confermo che Lautaro mi ha invitata ad uscire, però io non gli ho dato questa possibilità – racconta l’avvenente Jaqueline – . Gli ho detto di no perché non ero in un buon momento ed ero più che altro concentrata sulla mia vita professionale, ma se lui mi ama davvero… mi cercherà di nuovo. A volte per arrivare alle cose belle ci vuole tempo del resto». Come a dire: a furia di insistere, qualcosa potrebbe pure succedere. Per Martinez, in campo come fuori, i tempi di magra sono destinati a finire: basta provarci ancora.