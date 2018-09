Parigini in love: il giovane granata sta con la tronista Sara – FOTO

Torino: continua il momento fortunato di Parigini. Il giovane esterno, dopo la rete con l’Under 21 e la prima in Serie A granata, presenta su Instagram la sua nuova fiamma Sara

Momento veramente d’oro per Vittorio Parigini: l’esterno del Torino, dopo aver segnato uno dei gol decisivi che ha permesso all’Under 21 di battere l’Albania ed il debutto di pochissimi giorni fa con la maglia granata in campionato, ha infatti deciso di ufficializzare su Instagram anche la sua nuova relazione. Il giovane calciatore torinista ha quindi pubblicato una foto che lo ritrae con la sua nuova fiamma, non nuova alle cronache rosa: si tratta della napoletana Sara Affi Fella, già nota per i suoi trascorsi televisivi a Temptation Island e, nella passata stagione, come tronista di Uomini&Donne.

La Affi Fella, reduce da una brevissima relazione subito dopo la scelta compiuta nel programma appena qualche mese fa, vanta già un cospicuo seguito sui social. A lei Parigini ha fatto una toccante dedica via Instagram riprendendo i versi di una canzone del rapper GionnyScandal: «Solo te e me dall’inizio soli contro il mondo. E non me ne frega se se parlano di te, solo io ti conosco in fondo. E ti raggiungerei anche giù all’inferno, in mezzo a una tempesta dentro ad un incendio. Solo io e te, solo te e me ormai, ormai. Chi se ne frega se parlano di te». Auguri e fischi maschi.