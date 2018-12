Laura Slowiak, fidanzata di Piotr Zielinski, attiva per l’ambiente: la compagna del centrocampista del Napoli ha aiutato una associazione a ripulire il lungomare di Licola

Innamorarsi di Napoli, a detta di molti, è davvero facile. “Vedi Napoli e puoi muori” è il motto ripetuto molte volte e qualcuno sembrerebbe averlo preso molto sul serio, considerato il grado di inquinamento del bellissimo litorale e del mare partenopeo negli ultimi tempi. Fortunatamente c’è anche chi di prendersi qualche malattia facendo il bagno non ne vuole sapere e per questo motivo è già operativo: alcune associazioni hanno preso ha ripulire il lungomare napoletano anche grazie al supporto di numerosi volontari che, di buona lena, hanno sacrificato parte del proprio tempo libero e si sono trasformati in veri e propri “spazzini” da spiaggia.

Tra di loro anche la bellissima Laura Slowiak, compagna del centrocampista azzurro Piotr Zielinski. Laura si è data da fare per ripulire nei giorni scorsi il lungomare di Licola, uno dei più inquinati dalle microplastiche (come quelle delle bottiglie) gettate in mare da qualche incivile. Sul proprio account Instagram la Slowiak ha postato le immagini della propria esperienza da spazzina da spiaggia e pure un video con la didascalia, piuttosto chiara: «Have you done your good deed today?». Ovvero: «Hai fatto la tua buona azione oggi?». C’è da dire che nel suo caso di buono non ci sono solo le azioni…