Fiorentina, Commisso: «Nessun accordo sul taglio agli stipendi»

Il presidente della Fiorentina Commisso ha fatto il punto della situazione sul taglio agli stipendi in casa viola

Rocco Commisso ha parlato del taglio agli stipendi in casa Fiorentina: «Non abbiamo trovato nessun accordo e non abbiamo pubblicato nulla. Non dico nulla oggi finché non abbiamo trovato un punto d’incontro. Sono ottimista, i giocatori devono fare la loro parte. Bisogna prendere il buono fatto fino ad ora».

«Non si possono perdere decine e decine di milioni e andare avanti. Questo non succede in nessuna azienda. I ricavi non sono quelli che dovrebbero essere. E’ vero che ho investito in Italia col cuore, però si deve comunque controllare i conti e che l’azienda vada avanti in maniera sana», ha concluso il presidente viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana.