Il centrocampista della Fiorentina Duncan ha parlato del compagno di squadra Ribery: «È un campione»

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha speso parole al miele per il compagno di squadra Franck Ribery, nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale viola.

«È un campione. Ancora non so come faccio ad essere nel suo stesso spogliatoio. Il suo rientro sarà molto importante per la squadra».