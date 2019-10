Fiorentina femminile, Cincotta: «Non eravamo in condizione per far bene»

Fiorentina femminile, il tecnico Cincotta commenta la sconfitta contro la Juve in Supercoppa: «Non eravamo in condizione per far bene»

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina femminile, ha commentato la sconfitta delle sue ragazze in Supercoppa contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni:

«La squadra per giocare bene ha bisogno di attaccare bene, e per farlo c’è la necessità che le pedine più importanti in avanti siano in condizione di fare bene. Oggi, per causa di forza maggiore, non era così. Davanti c’è stato un grande avversario come la Juve e siamo andati in difficoltà».