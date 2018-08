Secondo le ultime indiscrezioni, la Fiorentina avrebbe rifiutato numerose offerte per alcuni suoi giocatori, per un complessivo di 175 milioni di euro

La Fiorentina vuole la seconda vittoria consecutiva in campionato contro l’Udinese, dopo il travolgente 6-1 della scorsa giornata rifilato in casa al Chievo Verona. Mentre il mister Stefano Pioli e la squadra si stanno allenando per trovare conferme nel match contro i friulani, emergono dei retroscena clamorosi dal fronte calciomercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, difatti, sembra che le operazioni più forti della società Viola siano state quelle volte a trattenere alcuni giocatori già presenti in rosa, i quali erano divenuti obiettivo di diverse società estere.

Secondo il quotidiano sportivo, la dirigenza toscana avrebbe rifiutato offerte per un totale di 175 milioni di euro, un vero e proprio tesoretto. La proposta più importante è quella dell’Inter: 65 milioni di euro per l’esterno offensivo Federico Chiesa, offerta presentata da un dirigente nerazzurro nella scorsa primavera. A questa si sommano altre 4 offerte totali rispedite al mittente: 35 milioni per Milenkovic dall’Atletico Madrid, 30 dal Marsiglia per Simeone, 25 dal Lione per il francese Veretout e 20 dal Borussia Dormund per Pezzella. Il club toscano, dunque, ha voluto trattenere i suoi top-player nel tentativo di conquistare un pass per l’Europa.