Se tutte le tifoserie hanno una propria beniamina, quella della Fiorentina è decisamente… d’oro. Per la precisione di oro olimpico nel caso specifico, considerato che parliamo di Lindsey Vonn, campionessa americana di sci plurimedagliata. Tempo fa, nel corso di una intervista, la Vonn aveva dichiarato il proprio amore per i colori viola: merito della sorella che, insieme al compagno, vive ormai da qualche anno proprio a Firenze.

Così di recente la Fiorentina ha deciso ancora di omaggiare l’ex campionessa del mondo di sci con una maglia personalizzata fattale recapitare direttamente via posta. I viola hanno poi sottolineato l’impegno umanitario della Vonn, che ha deciso di ritirarsi ufficialmente dalle competizioni da qualche mese e che recentemente si è sottoposta ad un intervento chirurgico al ginocchio, grazie alla propria fondazione che si occupa dell’istruzione dei meno fortunati facendole gli auguri di pronta guarigione dopo l’intervento subito al ginocchio.

⛷️ FAN NUMBER 🥇

Thank you @lindseyvonn and @LV_Foundation pic.twitter.com/4hvN3RuIgF

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 2, 2019