Fiorentina, Torreira: «È stata una settimana dura, ma abbiamo una rosa importante»

Lucas Torreira ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Udinese. Le sue parole.

MATCH – «Tutte le partite sono difficili e ci prepariamo tutta la settimana per giocare 90 minuti come quelli di oggi che sono stati una battaglia soprattutto nel secondo tempo. Contro l’Inter abbiamo abbassato l’intensità nel secondo tempo e l’abbiamo pagata cara. Sono felice per tutto il gruppo».

INSERIMENTO NEL GRUPPO – «E’ stata una settimana dura, ma abbiamo una rosa importante. Il mister vuole coinvolgere tutti e io cerco di dare il massimo, sono appena arrivato ma la città e i ragazzi mi hanno accolto bene. Cerco di andare in campo per far felici i tifosi».