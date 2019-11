Fonseca: «Cori contro Napoli? Fatico a capire» – VIDEO

Fonseca, il mister della Roma commenta quanto accaduto all’Olimpico in occasione della sospensione della partita

La Roma porta a casa tre punti importantissimi dal match con il Napoli. Brutto episodio però nella ripresa quando l’arbitro Rocchi ha dovuto sospendere il match per i cori di discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani. Ecco il pensiero di Fonseca.

«Non ho capito cosa sia successo in quel momento. Per me non è facile spiegarlo, non ho capito bene l’italiano in panchina. Io sono contro qualsiasi discriminazione territoriale. Succede in molte gare in tutto il mondo. Per me è stato più importante il nostro capitano che ha parlato con i tifosi che hanno smesso».