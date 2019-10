Formazione Lokomotiv Mosca 2019/2020: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella della squadra russa, inserita nel Gruppo D di Champions League con la Juventus

Inserita nel Gruppo D di Champions League con la Juventus di Maurizio Sarri, oltre che con Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, la Lokomotiv Mosca di Yuri Semin è sulla carta la squadra meno attrezzata del girone. Formazione Lokomotiv Mosca 2019/2020: i russi si sono rinforzati sul calciomercato estivo aggiungendo alla propria rosa elementi di grande esperienza. Gli arrivi più importanti sono stati quelli del portoghese João Mario in prestito dall’Inter e del centrocampista polacco Krychowiak a titolo definitivo dal PSG per 12 milioni di euro. Ulteriori innesti sono rappresentati dal difensore centrale/mediano brasiliano Murilo Cerqueira dal Cruzeiro per 2 milioni e mezzo di euro, del terzino destro Zhivoglyadov dall’FK UFA sempre per 2 milioni e mezzo, e del centravanti Luka Djordjevic dallo Zenit, costato anche lui 2,5 milioni.

In uscita invece i principali movimenti sono stati rappresentati dal terzino sinistro Vitali Denisov, trasferitosi a costo zero al Rubin Kazan, e dal trequartista portoghese Manuel Fernandes, passato invece al Krasnodar, sempre a parametro zero. La formazione russa si è guadagnata il diritto a partecipare alla Champions League in virtù del 2° posto finale in campionato dello scorso anno dietro allo Zenit San Pietroburgo.

La stella – João Mario

Il giocatore più rappresentativo della squadra di Yuri Semin, assieme al polacco Krychowiak, è sicuramente il centrocampista portoghese João Mario, arrivato a titolo temporaneo dall’Inter. Classe 1993, il giocatore lusitano è cresciuto nelle Giovanili del Porto prima e dello Sporting poi, formazione con cui si è imposto da professionista nel palcoscenico europeo, vincendo una Coppa e una Supercoppa del Portogallo e mettendosi in mostra nelle Coppe europee.

Dopo essersi laureato Campione d’Europa con il Portogallo di Fernando Santos, l’Inter decide di puntare su di lui e nel 2016/2017 João Mario fa il suo approdo in Serie A. Nel campionato italiano il centrocampista non riesce a imporsi, alternando sempre buone prestazioni ad altre in cui delude le attese. In nerazzurro colleziona in tutto 69 presenze e 4 reti, con l’intervallo di 6 mesi in forza al West Ham in Premier League da gennaio a giugno 2018. Al termine della stagione 2018/2019 conquista anche con il Portogallo la Confederations Cup. Ma in estate è messo fra i partenti dall’Inter, che lo cede in prestito alla squadra russa.

L’allenatore – Yuri Semin

Ex buon giocatore di Dinamo Mosca, Spartak e Lokomotiv, Yuri Semin, classe 1947, appese le scarpette al chiodo intraprende la carriera di allenatore, che si dirama prevalentemente in Russia, Ucraina e Azerbaijan, con un’unica esperienza extraeuropea con la Nuova Zelanda Under 21.

Fra le altre squadre, guida in più occasioni la Lokomotiv Mosca, oltre a Dinamo Mosca e Dinamo Kiev e alla stessa Nazionale russa. A livello tattico predilige moduli come il 4-1-4-1 e il 4-2-3-1, oppure, in alternativa, il 4-4-2.

Rosa Lokomotiv Mosca 2019-2020: i giocatori

PORTIERI – Guilherme, Medvedev, Kochenkov

DIFENSORI – Zhivoglyadov, Idowu, Höwedes, Corluka, Ignatjev, Murilo, Rotenberg, Rybus, Kverkvelia, Magkeev, Lysov

CENTROCAMPISTI – Barinov, Krychowiak, Anton Miranchuk, Zhemaletdinov, Kolomeytsev, João Mario, Aleksei Miranchuk, Tugarev, Kulikov, Dorofeev, Rybchinskii

ATTACCANTI – Smolov, Eder, Djordjevic

ALLENATORE – Yuri Semin

Formazione Lokomotiv Mosca 2019/2020

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatjev, Howedes, Corluka, Rybus; Cerqueira; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, João Mario; Smolov. Allenatore: Yuri Semin