Il ritorno di Francesca: dal Milan a EICMA, dopo un’estate al top – VIDEO e FOTO

View this post on Instagram

#eicma2018 #eicma #eicmagirls #milano #milan #motorshow #photography #photooftheday #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #likeforlikeback #like4follow #likers #likeme #instalike #likeit #likeforlikealways #followforfollowback #followers #follow4followback #followforlike #following #follower #lastday #model