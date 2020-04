Gaston Pereiro: «Cagliari? Felice della mia scelta, risponderò sul campo»

Gaston Pereiro è convinto di aver fatto bene a scegliere il Cagliari: le parole del centrocampista uruguaiano

Intervistato dall’Unione Sarda, Gaston Pereiro ha parlato del suo trasferimento al Cagliari e del suo inserimento nel calcio italiano.

«Non ci ho pensato molto ad accettare: una buona squadra, una bella città. Sono felice della decisione presa, grato al presidente per la fiducia e per avermi portato qua. Ora tocca a me rispondere sul campo. L’impatto con lo spogliatoio è stato ottimo. Siamo un bel gruppo, ho legato subito con i sudamericani: Simeone, Nandez e Oliva. Calcio italiano? E’ diverso da quello olandese, c’è poco spazio per giocare, le squadre restano più corte. Quando si vedrà il vero Pereiro? Magari la prossima stagione. Vorrei fosse una bella annata, per me e soprattutto per il Cagliari. Questi mesi mi serviranno per adattarmi, conoscere meglio la città, i compagni e lo stadio. Spero di poter lasciare il segno, come gli altri uruguaiani che mi hanno preceduto».