Gattuso elogia la squadra: «Ha mostrato dei valori. Higuain? Non doveva giocare»

Milan-Torino è terminata 0-0, occasione gettata al vento per i rossoneri: ecco le parole nel post-partita di Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso soddisfatto al termine di Milan-Torino, posticipo della 15^ giornata di Serie A terminato 0-0. Ecco le parole di Ringhio ai microfoni di Sky Sport: «Sapevamo di giocare contro una squadra che quest’anno non aveva perso in trasferta: abbiamo creato e sofferto all’inizio, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Non l’abbiamo buttata dentro, ma la squadra mi è piaciuto: ha mostrato dei valori».

Continua Gennaro Gattuso, dribblando le domande sul mercato: «Di mercato non parlo, penso ad allenare i giocatori: la squadra è viva ma abbiamo tantissimi infortunati». Infine, una battuta sulla prestazione di Gonzalo Higuain: «Non doveva nemmeno giocare, ha ancora fastidio alla schiena ma è un giocatore importante per noi e a tratti ha fatto delle cose interessanti. Sta stringendo i denti, non riesce ad allenarsi con continuità e questo lo sta penalizzando».