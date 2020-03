Genoa, Schone: «Con Nicola è emersa la nostra identità»

Le dichiarazioni di Lasse Schone, centrocampista del Genoa, nel corso dell’intervista concessa ai canali ufficiali del Grifone

Intervenuto ai microfoni di Genoa Channel, Lasse Schone ha raccontato a Luca Bizzarri (intervistatore d’eccezione) il suo impatto con il campionato italiano e il rapporto con Nicola. Ecco le dichiarazioni dell’ex Ajax.

«Impatto con la Serie A? Mi sorprende il fatto che a 33 anni abbia ancora margine per imparare qualcosa nel mondo del calcio. I miei compagni al Genoa mi hanno aiutato nell’inserimento, sono stati molto utili. Nicola? Con lui è emersa la nostra identità e non a caso sono arrivati tanti punti. Siamo un gruppo affiatato e in evoluzione dove ogni elemento si sente partecipe».