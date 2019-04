La compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez si racconta in una intervista: dal primo incontro con il portoghese, passando per i social e il rapporto con il suo fisico

Di matrimoio con Cristiano Ronaldo ancora non si parla, nonostante le tante voci degli ultimi mesi, eppure Georgina Rodriguez resta fedelmente al fianco dell’asso portoghese, sempre un passo indietro. Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex modella spagnola ha spiegato di come è nata la love story con l’attaccante della Juventus ed del trasferimento in Italia: «È stato amore a prima vista per entrambi, c’è una grande armonia tra di noi e ci capiamo molto bene – le parole della Rodriguez – . Mi trovo bene a Torino, mi ricorda molto la mia infanzia per il tipo di clima e le montagne. È una città molto bella, con angoli incantevoli, piazze maestose, l’arte, i musei, come quello egizio. E poi ci sono la vicinanza alle Alpi, a Milano, alla Svizzera. E perché no, la Juventus, squadra importantissima a livello mondiale».

Cosa fa in genere Georgina tutta sola a casa mentre il compagno si allena? «A casa ci piace passare il tempo libero in famiglia e lavoriamo molto. Cristiano si allena ogni giorno e io mi dedico alla mia campagna da modella. Adesso siamo concentrati nel lancio di un nuovo business, ma la maggior parte del tempo lo dedico alla cura e all’educazione di miei figli. Sono la cosa più importante per me. Sia dal punto di vista della cura nelle cose basilari, come la loro igiene e alimentazione, sia dal punto di vista della crescita. Ci divertiamo molto insieme. Sono straordinari. E poi, il fratello maggiore si è adattato benissimo alla scuola e ai suoi nuovi compagni, come alla sua squadra di calcio, andiamo sempre a vedere le sue partite. Li adoro».

Sui social la modella è ormai diventata una vera e propria mega-influencer, merito di qualcuno in particolare? «I social li gestisco da sola, non ci sono agenzie dietro. È per questo che non posto foto ogni giorno, lo faccio quando ho tempo e voglia». Capitolo ritocchini: «Mi piace curarmi, ma senza ossessioni. Per la pelle bastano pulizia giornaliera e idratazione. Mi piacciono i miei occhi perché sono grandi, ho le ciglia molto lunghe e le sopracciglia ampie che mi evidenziano lo sguardo. Li ho presi da mio padre. E poi le curve: sono molto femminili – confessa Georgina – . Il mio pregio maggiore è che mi ritengo una persona molto umana. Le cose più importanti nella mia vita sono la mia famiglia e i miei amici. Mi sono sempre impegnata perché la gente che mi sta vicino stesse bene. Ho un animo sincero, pulito e trasparente. Sono un po’ diffidente e questo fa sì che inizialmente io sia prudente con le persone. Una volta presa confidenza sono aperta e socievole».