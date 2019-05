Georgina Rodriguez ha infiammato la passerella a Madrid con uno spacco sul vestito da capogiro: fotografi e tifosi in estasi

Pochi giorni dopo aver catalizzato i flash sulla Croisette, Georgina Rodriguez cambia red carpet ma infiamma ancora.

A Madrid per l’evento Elle Charity Gala si presenta da sola con un lungo abito che fascia le curve, ma mette in evidenza gambe e décolleté grazie a uno spacco audace e una scollatura vertiginosa. Cristiano Ronaldo è in città con lei, ma la mondanità non gli piace e ha lasciato che la sua fidanzata catturasse tutta l’attenzione di fans e fotografi.