Giorgia Palmas e il gesto malizioso sul lato B della collega ex Velina Melissa Satta: su Instagram è subito il delirio rossonero

Una mano lava l’altra, ma talvolta capita anche di meglio. Per esempio che la mano dell’ex Velina Giorgia Palmas, attualmente volto di Milan Channel, vada improvvidamente a toccare le altrettanto rossonere terga di Melissa Satta, compagna di Kevin-Prince Boateng (attualmente al Sassuolo) e pure lei – che casualità – ex Velina. È successo qualche sera fa nel corso del party esclusivo per il ventennale di attività della stilista Elisabetta Franchi: dove non è arrivata la VAR, è arrivato Instagram che ha immediatamente colto il fallaccio di mano. Un gesto – lo diciamo a parziale giustificazione della Palmas – per nulla cattivo. Anzi, di rarissima bellezza tecnica e pure di magistrali abilità e rapidità, se possiamo dirlo.

Probabilmente il tocco di mano della Palmas al lato B della Satta sarà ricordato come il gesto tecnico più bello in casa Milan di questo 2018: un modo come un altro per consolare l’intero popolo rossonero, subito in delirio sui social, dopo l’eliminazione dall’Europa League e le recenti delusioni in campo. Ci si aspetta adesso la risposta altrettanto maliziosa di Melissa, perché in fondo si sa: la mano sinistra non sa quasi mai quello che fa la destra (per fortuna). Ed anche viceversa…