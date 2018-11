Gollo, hai davvero tradito Giulia? – VIDEO

Dramma al Grande Fratello VIP: Giulia Provvedi (la Donatella bionda) tradita da Pierluigi Gollini? Il portiere dell’Atalanta accusato sui social delle peggio cose, la gemella in lacrime

L’Italia se lo chiede. Anzi, l’Europa ce lo chiede: cosa ha combinato Pierluigi Gollini? Il portiere dell’Atalanta, fidanzato con Giulia Provvedi, una delle due gemelle del duo canoro (e non solo canoro) Le Donatella, avrebbe avuto una scappatella fuori programma con qualche misteriosa avventrice. Il condizionale è d’obbligo, perché in merito non è che ci siano propriamente prove schiaccianti, ma giusto qualche testimonianza lanciata lì a mezzo social. Insomma, in un Paese garantista come il nostro, Gollini è contrario fino a prova contraria, anche se non sembra crederci tantissimo la Giulia, da più di qualche settimana ormai rinchiusa insieme alla sorella Silvia (ex di Fabrizio Corona) nella casa del Grande Fratello VIP.

Ieri la serata del giudizio: a Silvia sono stati mostrati gli articoli gossippari che ventilavano di un presunto tradimento del Gollo nazionale (che qualche tempo fa ha intrapreso anche la carriera di rapper parallelamente a quella, più che discreta, di calciatore) allo scopo di comunicare la terribile notizia a Giulia, che insomma… non è che l’abbia presa proprio benissimo, come si può facilmente immaginare. Alla fine, tra un pianto e un altro, il dubbio però ci resta: Gollini ha davvero cornificato la Donatella bionda? Cosa ci faceva il prode Pierluigi all’Hollywood nei giorni scorsi avvinghiato a qualche (presunta) signorina? Vuoi vedere che, poco poco poco, dopo l’Atalanta pure noi si rischia di finire fuori dall’Europa che conta per questa storia? In attesa di novità, è arriva la difesa (sempre via social, ci mancherebbe) dell’estremo difensore nerazzurro. Ai posteri, Ilary Blasi ed Alfonso Signorini l’ardua sentenza.