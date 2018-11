Toro, Giulia sa come prenderla con filosofia – VIDEO e FOTO

La modella filosofa Giulia Spano e la sua passione per i colori granata

Bella come la sua Torino, testarda come il suo Toro: gli ingredienti per spiccare sembra averli tutti Giulia Spano, 22enne modella piemontese con la passione per la recitazione. Una ragazza con i piedi ben piantati per terra, ma al tempo stesso anche concettuale la nostra Giulia, studentessa di Filosofia che sogna di sfondare, perché no, anche nel mondo del cinema. Così, tra uno scritto di Platone ed una discussione sull’oltreuomo di Nietzche, la Spano non si è fatta mancare qualche esperienza di tenore un tantino differente, come la sfilata d’alta moda di Casa Sanremo in occasione del Festival dello scorso anno a cui ha presenziato in qualità di modella ufficiale.

Un carattere tosto, fortificato probabilmente dalla passione per il Torino: alla Vecchia Signora bianconera Giulia ha preferito il vecchio cuore granata seguendo probabilmente le indicazioni di famiglia. Del resto, tra alti e bassi, i tempi in casa Toro ormai sono cambiati: sempre meglio saperla prendere con filosofia.