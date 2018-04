L’appello della juventina Gloria: «Cerco qualcuno che mi insegni a giocare» – FOTO

Alla scoperta della modella juventina Gloria Fregonese

Sguardo di ghiaccio, fisico stratosferico ed una sensualità avvolgente: Gloria Fregonese è uno dei tantissimi volti nuovi della moda italiana, ma con una marcia in più. Proveniente da un piccolissimo paesino del trevigiano, con alle spalle la normalità di una vita e di una famiglia come tante, la bellissima Gloria si divide tra le sue varie passioni: la moda, la fotografia e, tempo permettendo, quella bianconera per la Juventus. Una tifosa sui generis, che non si accontenta di seguire – quando può – i risultati della propria squadra del cuore, ma che spera – perché no – anche di imparare a calciare un pallone: «Magari qualcuno tra i vostri lettori potrebbe prendersi la briga di insegnarmelo…», scherza con noi Gloria. Con molta probabilità il suo “appello” non cadrà nel vuoto, siamo pronti a scommetterci…

«Sono molto fiera di me, perché con impegno sono riuscita a coronare il mio sogno riuscendo a farlo diventare il mio unico e solo lavoro: di fare la modella», aggiunge però facendosi la seria la super-trevigiana, una bellezza che spacca l’obiettivo e che ha già fatto centro su Instagram, con un seguito da oltre 12mila followers nel giro di pochissimi mesi: «Ora comunque vorrei crescere ancora di più professionalmente provando magari ad espandere il mio lavoro dall’altra parte dell’obiettivo. Come art director, per esempio». Talento e carattere non sembrano mancare a Gloria che, tra uno shooting ed una pubblicità, potrebbe prendere lezioni di calcio da qualche generoso volontario. Meglio se juventino.

