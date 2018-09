Super Gloria is back! La sexy tifosa del Bologna e il suo nuovo set da urlo – FOTO

Il Bologna chiama, Gloria risponde: la super-tifosa rossoblu torna alla carica con un set fotografico da urlo

Quando il gioco si fa duro, anche i duri cominciano a giocare. L’uragano Gloria ne sa qualcosa. Lei è Gloria Taglioli, bolognese doc, con i colori rossoblu tatuati nel cuore: lo scorso marzo ci aveva già deliziato con alcuni scatti in maglia felsinea e – tutto sommato – aveva portato anche fortuna alla sua squadra del cuore, capace di acciuffare una buona salvezza nonostante l’annata difficile. Oggi però le cose non vanno di sicuro meglio per il Bologna di Filippo Inzaghi, reduce da un inizio di campionato davvero da incubo alleviato solo dall’incredibile vittoria contro la Roma.

Così la super Gloria è tornata a farci visita: nella tasca nuovi scatti sensuali ad altissimo tasso ormonale. Immortalata da Damiano Fiorentini, fotografo ufficiale del Bologna, anche la Taglioli ha deciso di infilarsi nuovamente la maglia (anzi, sarebbe più corretto dire “le maglie”) rossoblu come un’armatura e tornare alla carica. Come direbbe qualcuno: tutto il resto può soltanto accompagnare.