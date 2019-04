La sorella di Mauro Icardi, Ivana, è una nuova concorrente del Grande Fratello 16: ecco chi è la sorella dell’attaccante dell’Inter e cognata di Wanda Nara

Da oggi Ivana Icardi è ufficialmente una concorrente ufficiale del Grande Fratello 16: la sorella di Mauro, entrata nella casa più spiata d’Italia, non è una presenza del tutto sconosciuta al pubblico televisivo italiano. Già da qualche mese la prosperosa argentina classe 1996 (tre anni più giovane dell’attaccante dell’Inter) era infatti ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, che l’ha selezionata per far parte del cast del reality show di Mediaset. A tenere banco saranno soprattutto i rapporti personali tra Ivana, Mauro e Wanda Nara: più volte la Icardi ha infatti accusato la cognata di averla separata dal fratello, con cui di fatto non ha più alcun rapporto ormai già da qualche tempo.

In realtà però, ancora prima della diatriba famigliare degli ultimi mesi, Ivana aveva preso parte ad un reality show nel 2016: allora si trattò dell’edizione argentina del Grande Fratello (il Gran Hermano), che la lanciò verso la notorietà televisiva. Rispetto ai problemi con l’ex capitano dell’Inter, l’influnencer argentina (conta la bellezza di circa 650mila followers su Instagram), ha recentemente dichiarato: «Non voglio essere la vittima perché mio fratello non mi parla, ma veramente nel cuore mi fa male. Lo chiamo, ma al telefono non risponde. Voglio che lui mi veda e sappia che mi manca e che mi manca stare con i miei nipotini». Riuscirà il Grande Fratello a riappacificarla con il fratello grande?