Grecia-Italia, Mancini riparte due certezze sulla strada per Euro2020

Grecia-Italia, il ct Roberto Mancini riparte due certezze in mezzo al campo sulla strada che porta agli Europei 2020

Riparte la corsa. Quella dell’Italia, reduce dai rotondi successi ai danni di Finlandia e Liechtenstein, verso gli Europei 2020. Un lungo cammino che Mancini è determinato a percorrere secondo il suo credo. E quindi, innanzitutto, con gioco e rapidità di pensiero in mezzo al campo.

Per questo, anche sabato sera in Grecia, il ct azzurro si affiderà al doppio playmaker in mezzo al campo. Perché Jorginho e Verratti rappresentano in qualche modo il manifesto della sua idea di calcio. E la volontà, da parte della Nazionale, di trovare soluzioni propositive sulla strada verso Euro2020. E per non mancare più, due anni più tardi, l’appuntamento col Mondiale.