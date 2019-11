Guardiola: «Il Liverpool vince negli ultimi minuti? Hanno carattere…» – VIDEO

Guardiola, le parole del tecnico del Manchester City che parla della vittoria allo scadere del Liverpool sull’Aston Villa

Il Liverpool ha vinto anche questa volta, ancora nei minuti finali battendo l’Aston Villa. Il tecnico del City mister Guardiola lo ha commentato in conferenza stampa.

«Quando abbiamo vinto il Liverpool non aveva ancora vinto la sua gara ma alla fine ce l’ha fatta. E non è successo solo una volta o due, è capitato spesso ed è merito del loto talento. Se vincono molte partite nei minuti finali è grazie al loro carattere ed è un bene per loro. Quando abbiamo fatto 100 punti abbiamo vinto quattro o cinque partite negli ultimi minuti, nell’ultima stagione invece vincevamo con più facilità nella maggior parte dei casi».