Hellas Verona, Juric: «Non era facile a Parma. Testa alla salvezza»

Ivan Juric commenta la vittoria tra le mura del Parma: ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona dopo il successo

Ivan Juric torna a Verona con tre punti: Hellas corsara a Parma. Il successo è fondamentale per i gialloblù in chiave classifica. Ecco le parole del tecnico degli scaligeri in conferenza dopo il match.

«Rispetto ad altre partite forse meritavamo meno, il Parma ha giocato una buona partita. Non fa un bel calcio ma cura tutti i particolari, sfrutta le debolezze altrui e ha giocatori di qualità. L’obiettivo? E’ la salvezza, dobbiamo pensare solo a questo».