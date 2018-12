Higuain deludente, Marchegiani: «Sembra che non gli piaccia quello che sta facendo»

Gonzalo Higuain continua a deludere, prestazione sottotono in Milan-Torino: ecco l’analisi di Luca Marchegiani

Reduce da un periodo tra luci e ombre, Gonzalo Higuain continua a non convincere. Altra prestazione incolore del Pipita in Milan-Torino, a Sky Calcio Club ci si interroga sul momento del centravanti argentino e Luca Marchegiani ipotizza: «Oltre al gol manca anche il suo apporto alla manovra della squadra: una cosa preoccupa, sembra che non gli piaccia quello che sta facendo».

Il direttore del Corriere dello SportIvan Zazzaroni aggiunge: «Oggi l’ho visto tante volte arretrare il suo raggio d’azione per prendere palla: lo faceva spesso anche nel grande Napoli di Sarri, ma lì la squadra girava per lui. Nel Milan sembra quasi vada a sprecare le energie».