Ibrahimovic-Milan, trovata la formula: la svolta è vicina

Ibrahimovic-Milan: procede spedita la trattativa per il ritorno in rossonero dello svedese: la formula sarebbe già stata individuata.

Ibrahimovic-Milan, da sogno di calciomercato a quasi realtà. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini e la trattativa fra le parti è prossima alla svolta. Il club rossonero avrebbe infatti individuato la formula giusta per convincere il campione svedese a far ritorno in Serie A dopo 6 anni.

I rossoneri sarebbero intenzionati a proporre all’attaccante, che ha compiuto da poco 37 anni, un prestito di 6 mesi più un’opzione per la stagione successiva. La fiducia dimostrata dalla società di via Aldo Rossi starebbe sgretolando gli ultimi dubbi di Ibrahimovic, sempre più propenso ad accettare il corteggiamento del Milan, a lasciare i Los Angeles Galaxy e la MLS e a tornare in Italia a gennaio.

