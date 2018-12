Icardi giura fedeltà: «L’ho sempre detto, voglio vincere con l’Inter!»

Le parole di Icardi al Gran Gala dopo i premi per la Serie A 2017/2018 in vista della sfida contro la Juventus all’Allianz

Due premi per Mauro Icardi al Gran Galà del Calcio: suo il gol più bello della passata stagione, inoltre è l’argentino il miglior calciatore per il campionato 2017/2018. Al termine della serata ha rilasciato parole d’amore per l’Inter ai microfoni di Sky Sport e a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium: «Sono contento per aver ricevuto questi premi, anche perché arrivano dai voti dei miei colleghi calciatori. Adesso con l’Inter dobbiamo cercare di fare delle grandi cose e andare avanti nelle nostre competizioni».

Prosegue Icardi nelle dichiarazioni, parlando dei suoi obiettivi futuri con la maglia dell’Inter di cui indossa la fascia di capitano. Queste le sue parole dopo il gol in Roma-Inter allo Stadio Olimpico: «Io l’ho sempre detto. Voglio fare bene con l’Inter, spero di vincere qualcosa di importante con l’Inter dopo aver centrato due titoli di capocannoniere. Ho sempre dimostrato il mio amore per l’Inter e per i tifosi nerazzurri. Ringrazio il presidente, Ausilio, Gardini che mi vogliono tenere qui. Juventus-Inter? Venerdì sarà una grande sfida, prima con Dybala ci siamo fatti due risate quando ci siamo visti prima, lui è un amico».