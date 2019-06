Il lato romantico di Milik: proposta di matrimonio alla bella Jessica – FOTO

L’attaccante del Napoli, Milik, ha pubblicato su Instagram la foto della proposta di matrimonio alla compagna Jessica – FOTO

Arek Milik corona la sua miglior stagione con l’azzurro del Napoli con un atto romantico. L’attaccante polacco ha infatti compiuto il grande passo: proposta di matrimonio al tramonto alla compagna Jessica Ziolek.

Proposta andata a buon fine, come si evince dalla didascalia della foto: «She said yes», ovvero «Lei ha detto sì». Anno da incorniciare quindi per il centravanti del Napoli, chiuso alla perfezione.