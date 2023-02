Il nuovo video di Santoriello: «Assolutamente irrealizzabile che la Juventus che vinca la Coppa dei Campioni» – 📹

Sui social è stato pubblicato un nuovo video del pm Ciro Santoriello in cui ironizza sulla Juventus e sul suo rapporto con la Champions League

Altro convegno, altra occasione per #Santoriello di denigrare la tanto odiata Juve:

"Assolutamente irrealizzabile al pari della Juventus che vinca la Coppa dei Campioni"

(Tnx @tramaun ) pic.twitter.com/XPlhXQSzL8 — Michele Fusco (@mike_fusco) February 8, 2023

LE PAROLE – «Dovessi formulare un auspicio che è assolutamente irrealizzabile al pari ad esempio della Juventus che vinca la Coppa dei Campioni…il mio auspicio attuale è di non essere più chiamato io o altri colleghi chiamati in questa sede a parlare delle problematiche di diritto penale sub specie ex parte privata con riferimento alle società pubbliche».