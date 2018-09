Fiori di rosa, fiori di pesco: Ilaria juventina doc, merito di Alex – FOTO

Ilaria Attorre, l’influencer pugliese con una passione bianconera…

Bionda, pugliese e con un fiuto particolare per gli affari: Ilaria studia da manager, ma non rinuncia alla passione per il calcio. Non una passione casuale considerato che, sin da piccola, in casa Attorre si mangia pane e Juventus. Così, da social influencer navigata – nonostante la giovanissima età – Ilaria ha costruito un piccolo impero su Instagram da oltre 23mila followers. Merito anche e soprattutto di un blog, Peach Field Forever, che raccoglie tutti i suoi consigli di moda e bellezza. Già, la bellezza: quella che, secondo Fedor Dostoevskij, prontamente citato dalla bella pugliese dalle curve generose e dal sorriso splendente, «salverà il mondo». La bellezza e – perché no – anche la sana passione per lo sport.

«Tifo Juventus perché sin da piccola ho sempre ammirato Alessandro Del Piero: è in assoluto il giocatore che più mi ha colpito – racconta la bella Ilaria – . Pensate che mio fratello, che è nato nel 2001, si chiama Alessandro proprio in onore di Del Piero. Anche lui, nemmeno a dirlo, è tifoso bianconero e ci capita di vedere spesso le partite della Juve insieme». Sul profilo Instagram della blogger con l’amore per le pesche non mancano anche un po’ di riferimenti, apprezzatissimi dai tifosi e non solo, alla Vecchia Signora. Beh, visto che ne avete l’occasione… date voi stessi un’occhiata.