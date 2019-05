Ilary Blasi pronta a lasciare la conduzione del Grande Fratello VIP alla collega Alessia Marcuzzi: la signora Totti paparazzata di recente mentre faceva del volontariato a Lourdes

Cambio di programma per Ilary Blasi: la moglie di Francesco Totti, cambia letteralmente trasmissione tv e lascia la conduzione del Grande Fratello VIP dopo tre anni per dedicarsi ad altro. Per lei, riporta il settimanale Spy, nei piani di Mediaset un nuovo programma di intrattenimento estivo, mentre al timone del GF VIP potrebbe arrivare l’onnipresente Alessia Marcuzzi: un vero e proprio passaggio di testimone da wag a wag con tanto di derby, tenendo in considerazione il passato da compagna del tecnico della Lazio Simone Inzaghi dell’attuale padrona di casa delle Iene.

Nel mentre la Blasi è stata di recente anche paparazzata intenta a fare volontariato in pellegrinaggio a Lourdes con le dame di compagnia (le suore laiche) che da sempre si occupano dei più bisognosi: in anonimato, la signora Totti si è dedicata ad un viaggio spirituale insieme alla propria parrocchia prima di dedicarsi ai nuovi progetti televisivi che la attendono in Italia.