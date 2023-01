Gary Lineker, ex calciatore inglese, è stato interrotto durante una trasmissione della BBC per dei rumori di un film porno

Ha del clamoroso quello che è accaduto nel prepartita della sfida di FA Cup tra Wolverhampton e Liverpool. Durante un discorso di Gary Lineker, sono infatti stati mandati in onda alcuni strani suoni, chiaramente ripresi da una scena di sesso di un film pornografico.

Tutto ciò è appena successo in diretta sulla BBC 😂😂😂 pic.twitter.com/f32TPlf4p3 — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) January 17, 2023

L’ex calciatore inglese ha prima cercato di ignorare l’accaduto, per poi commentare: «Credo che qualcuno stia inviando qualcosa sul telefono di qualcun altro. Non so se si sente da casa». In seguito l’emittente televisiva ha dichiarato che si è trattato di uno scherzo dello youtuber Daniel Jarvis.