Immobile incontenibile: 27 gol in un solo campionato, è nella storia della Lazio

Ciro Immobile, segnando anche contro l’Udinese, ha superato i record di reti in un solo torneo detenuto da Signori e Crespo

Ciro Immobile è in stato di grazia. L’attaccante biancoceleste sta vivendo una stagione assolutamente inimmaginabile a inizio campionato. Reduce dalle esperienze non propriamente memorabili prima al Borussia Dortmund e poi al Siviglia , il bomber di Torre Annunziata, dopo una breve seconda parentesi al Torino , nella capitale si è consacrato come uno degli attaccanti più letali d’Europa. Se la sua prima annata all’ombra del Colosseo si è conclusa con 26 reti in 41 partite complessive (23 quelle in campionato), la seconda è stata nettamente migliore. Segnando anche contro la formazione di Oddo, Immobile, che attualmente guida l a classifica dei marcatori della Serie A con 27 reti ed è in piena corsa per la Scarpa d’Oro , aggiungendo anche le reti realizzate in Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana, è già arrivato all’incredibile quota di 38 goal stagionali.

I numeri certificano quanto fatto da Immobile in stagione: è diventato il primo giocatore biancoceleste a segnare 27 gol in campionato, superando due leggende come Signori e Crespo che si erano fermate a 26. Ma non solo. A Immobile è bastata una stagione e mezza per balzare al settimo posto della classifica all time dei migliori marcatori della Lazio. Con 64 reti complessive ha infatti staccato Klose (fermo a 63) ed ha raggiunto Goran Pandev e Renzo Garlaschelli (che per raggiungere un tal numero di goal hanno però impiegato rispettivamente 191 e 276 partite, contro le 82 di Immobile). Numeri da alieno.