La modella campagna e tifosa dell’Inter Ines Trocchia spopola su Instagram con il backstage hot in versione sportiva dell’ultimo servizio fotografico realizzato per Maxim

Ancora una volta Ines Trocchia punta a diventare la donna dei record su Instagram: la modella campagna, tifosa dichiarata dell’Inter (famosi alcuni suoi shooting in maglia nerazzurra), sui social negli ultimi mesi ha fatto registrare numeri davvero da capogiro. Ultimamente poi la bella Ines è tornata al suo primo amore, quello per lo sport, con un servizio fotografico per Maxim in tenuta decisamente molto audace. Il video del backstage ha fatto immediatamente registrare statistiche incredibili: quasi 180mila le visualizzazioni e circa 40mila likes in pochissimi giorni.

Del resto la didascalia che accompagna il video piuttosto chiara («Tagga un amico che ama lo sport»), ha indotto la maggior parte dei fans ad aumentare a dismisura le interazioni del post, che attualmente è tra i più visti in Italia. E dire che, nonostante la corte di tanti calciatori, la Trocchia ha recentemente dichiarato di non pensare al pallone in quel senso lì. Tanto meglio un altro tipo di sport…