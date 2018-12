Ines fa del bene: il suo calendario 2019 è gratis – VIDEO e FOTO

La modella campana Ines Trocchia, tifosa interista dichiarata, protagonista del calendario dell’azienda Costantin 2019

Da qualche mese ormai il suo nome è nella top ten, ma facciamo pure top five, delle modelle italiane più cercate su Google. Ines Trocchia ormai comanda e, a quanto pare, adesso vuole prendersi tutto, ma proprio tutto tutto tutto. Come? Facendo game, set e match con un calendario che si annuncia come uno dei possibili must have del 2019. A realizzarlo l’azienda di carburanti Costantin, da anni generosissima donatrice di gnagna patinata, oltretutto a gratis, considerando che già in queste settimane sarà possibile ottenere il calendario 2019 della Trocchia semplicemente rivolgendosi ad uno dei distributori dell’azienda e senza spendere un euro. Il miglior modo per finire il 2018.

Tornando alla Trocchia, modella originaria di Nola, è ormai nota e conclamata la sua fede interista: dopo qualche fugace apparizione nei programmi sportivi di Rai e Sportitalia, ultimamente la procace 23enne campana è stata avvistata nel salotto culturale di Pierluigi Pardo a Tiki Taka. Dopo le copertine di Playboy (qui quella portoghese senza censura: INES TROCCHIA PER PLAYBOY PORTOGALLO – VIDEO) ed altre importantissime riviste, la Trocchia punta al 2019 per portare a casa il titolo di nuovo idolo del web, dei social e di chi più ne ha, più ne metta. Una portatrice sana di gioia gratuita e non solo per i tifosi nerazzurri: praticamente una Onlus in carne e ossa.