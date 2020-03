Infortunati Napoli: alla ripresa gruppo al completo per Gattuso

Infortunati Napoli: alla ripresa Gattuso potrà contare su un gruppo al completo, grazie allo stop forzato per l’emergenza Coronavirus

Lo stop per l’emergenza Coronavirus ha bloccato (giustamente) lo sport: i club di Serie A hanno fermato gli allenamenti in vista delle decisioni per la ripresa del campionato.

Lo stop potrebbe giovare ad alcune squadre, come il Napoli: come riportato da Il Corriere dello Sport, Gattuso potrà contare sul gruppo al completo. Rientreranno infatti Insigne, Elmas, Younes, Llorente e Malcuit. Anche Meret tornerà in grande forma, conn Ghoulam in ripresa.