Infortunio Ansaldi: il laterale del Toro dà forfait dopo venti minuti. Viene sostituito da Ola Aina: problema al ginocchio per l’argentino

Subito un problema per Walter Mazzarri, che durante Inter–Toro è costretto a sostituire Cristian Ansaldi. Il laterale granata è costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 20′: problema al ginocchio sinistro, che ha costretto Mazzarri ad inserire il laterale nigeriano Ola Aina ad entrare in campo molto prima della fine del primo tempo. A San Siro si è messa subito in salita per il Toro, che ha dovuto far fronte all’infortunio di Ansaldi proprio nel momento in cui stava aumentando i giri del motore. Per quanto concerne la condizione dell’esterno argentino domani verranno svolti esami strumentali, per capire l’entità di un infortunio che rischia di creare un problema non certo di poco conto a Mazzarri.