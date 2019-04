Infortunio Donnarumma: problema muscolare per il portiere rossonero che viene sostituito nel primo tempo da Pepe Reina

Tegola per il Milan. Dopo 10 minuti il portiere Gigi Donnarumma è uscito per un problema muscolare al flessore della coscia destra nel tentativo di mettere la palla in angolo su anticipo di Pussetto. L’estremo difensore rossonero ha provato a rimanere in campo dopo le cure mediche dello staff di Gattuso ma nulla da fare al suo posto è entrato Pepe Reina.

Da valutare le condizioni del portiere nei prossimi giorni. La speranza di Gattuso è di recuperarlo per la fondamentale sfida di sabato all’Allianz Stadium contro la Juve.