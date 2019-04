Infortunio Paquetà, ecco i dettagli sul problema alla caviglia del centrocampista del Milan – 2 aprile, ore 21.30

L’ufficio stampa del Milan ha rilasciato alcuni dettagli sull’infortunio di Lucas Paquetà. Il brasiliano ha accusato una distorsione tibio tarsica alla caviglia destra. Il calciatore resta in forte dubbio per la partita contro la Juventus di questo sabato. Il brasiliano è uscito con le stampelle dallo stadio, come reso noto dal giornalista Sky Alciato.

Infortunio Paquetà, una brutta torsione alla caviglia ha costretto il brasiliano del Milan a lasciare il match contro l’Udinese

Al 35′ del primo tempo, il centrocampista del Milan, Lucas Paquetà, ha abbandonato anzitempo il campo per una brutta torsione alla caviglia. Il rossonero si è scontrato con Behrami dell’Udinese, ma ad avere la peggio è proprio stato Paquetà che pare però essersi infortunato da solo.

Il brasiliano, pur cercando di restare in campo, è stato sostituito da Castillejo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.