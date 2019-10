Iniesta rivela: «Inizio a pensare di voler fare l’allenatore»

Iniesta dà un’indicazione importante sul suo futuro: «Sto iniziando a pensare di fare l’allenatore, prima non consideravo l’opzione»

Andres Iniesta, storico calciatore del Barcellona e attualmente in forza al Vissel Kobe in Giappone, ha parlato ai microfoni di Tyc Sports riguardo il suo prossimo futuro. Ecco le dichiarazioni:

«L’idea di diventare allenatore mi sta balenando in testa, tempo fa non valutavo neanche questa opzione. Ora come ora però preferisco continuare a giocare, vorrei che questo momento della mia carriera potesse durare anni».