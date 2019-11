Insigne sbotta: «Alla Roma un rigore con il VAR, a noi no! Deve essere uguale per tutti»

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta contro la Roma. Le sue parole

Lorenzo Insigne non ci sta e davanti alle telecamere di Sky sbotta e esterna tutta la propria amarezza per la disparità di utilizzo del VAR. Ecco le parole del capitano azzurro.

«Ci è mancata la cattiveria di mercoledì scorso e siamo dispiaciuti, avremmo potuto fare meglio ma dobbiamo restare sereni e guardare avanti: ci aspetta una gara importante in Champions, possiamo qualificarci se facciamo risultato. Mancata personalità? Non credo, abbiamo tanti calciatori con esperienza europea ma non era facile scendere in campo dopo quello che è successo con l’Atalanta. Ripartiamo da quello di buono che abbiamo fatto oggi. Alla Roma è stata fischiato un rigore grazie alla tecnologia, non è accaduto a noi mercoledì scorso: il VAR deve funzionare per tutti. Champions a rischio? Il campionato è ancora lungo, non credo. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare»