La modella svedese Astrid Ericsson, madrina dell’Inter, ospite di Tiki Taka lancia una provocazione in studio sul futuro di mercato di Mauro Icardi, poi poco dopo rettifica…

Tra le tante beniamine del popolo interista da qualche tempo c’è anche la modella svedese e calciatrice Astrid Ericsson. Di lei, recentemente, oltre alle gesta pallonare e alle forme decisamente gradevoli, si ricorda anche qualche piccola gaffe tutto sommato divertente. La Ericsson da questa stagione però è anche una delle madrine dell’Inter ed il volto social degli account nerazzurri. Ospite l’altro giorni di Tiki Taka, la bionda svedese si è lasciata andare ad una piccola provocazione riguardante il possibile futuro di Mauro Icardi proprio di fronte agli occhi della moglie e agente Wanda Nara.

«Non è che fanno giocare Icardi per farlo vedere e per poterlo vendere a fine anno?», le parole di Astrid che però, essendo di fatto anche un insider dell’Inter, ha preferito precisare alle ulteriori domande in studio: «Io non so niente, sono parole non mie!». Vai a capire dove sta la verità…