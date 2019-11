Inter, Conte: «Grande risposta, il gol subito poteva ammazzarci»

Inter, Antonio Conte parla dopo la vittoria contro il Bologna: «Grande risposta dopo il gol subito. Dato un segnale importante»

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria di Bologna. Ecco le sue dichiarazioni:

RIMONTA – «C’è stata una grande risposta, dopo il gol subito che ci poteva ammazzare per come è arrivato questi ragazzi hanno mostrato grande forza interiore. È la quinta partita in pochi giorni, abbiamo dato un segnale importante per primi a noi stessi, visto che non guardiamo gli altri; dobbiamo migliorarci, pensare a dare questi segnali anche e soprattutto ai tifosi».

LUKAKU-LAUTARO – «Lautaro è un ragazzo che fa prima e seconda punta al tempo stesso, come Lukaku. Sono punte atipiche, anche Romelu se ha campo è un giocatore molto veloce. Sanno dialogare bene e su questa connessione stiamo lavorando tanto, sono molto contento perché al di là dei gol fanno un grandissimo lavoro senza palla».