Inter, Di Canio su Eriksen: «Conte avrebbe preferito Vidal»

Di Canio espone i limiti di Eriksen e svela che Conte avrebbe preferito l’arrivo di Vidal all’Inter piuttosto che quello del danese

Paolo Di Canio ha rivelato che Christian Eriksen sarebbe arrivato all’Inter come “rincalzo” dopo il no di Arturo Vidal, rimasto invece al Barcellona. Ecco le dichiarazioni riportate da Goal.com.

«Per Conte sarà molto difficile inserire Eriksen, lui voleva un giocatore diverso: da quello che so, avrebbe preferito Vidal. Il cileno sarebbe stato perfetto per l’idea di gioco di Conte, rispecchia alla perfezione il concetto di mezzala che sa inserirsi in zona goal con carattere. Alla fine è arrivato un calciatore completamente diverso: questo non vuol dire che sia peggiore, anzi, ma non è un mistero che a Conte piacciano giocatori in grado di supportare al meglio la trama offensiva. Il dubbio è: chi è andato a prenderlo? Eriksen non è funzionale per Conte, anche se spero di sbagliarmi».